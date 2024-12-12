Camide Hırsızlık: Kadın Kılığına Girip Kabloları Çaldı

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Camide bir gün saklandı, kadın kılığına girip hırsızlık yaptı...O anlar kamerada

MERSİN - Mersin'de bir camiye akşam giren ve gece boyunca orda kalan şüpheli, kadın kılığına girip uzatma kablolarını çaldı. O anlar camideki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Toroslar ilçesi Güneykent Mahallesi'nde bulunan Merkez Camiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde camiye girerek saklanan sabah ise kadınlar bölümünden kıyafetleri alıp kılık değiştiren şüpheli, içerdeki uzatma kablolarını çaldı. Kabloları çalan şüpheli sabah camiden ayrıldı.

Hırsızlık olay, cami imamı Abulselam Yıldız'ın uzatma kablolarını bulamayarak güvenlik kamera kayıtlarını incelemesiyle ortaya çıktı.

Hırsızın bir gece önce gelerek camide saklandığı ve kadın kılığına girip hırsızlık yaptığı anlar, saniye saniye görüntülere yansıdı. Bunun üzerine imam Yıldız, şüphelinin yakalanması için durumu polise bildirdi.

Camideki hırsızlık zanlısının yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.