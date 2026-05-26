Camide İmamı Darp Eden Şüpheli Tutuklandı

Bahçelievler'de camide temizlik yaptığı sırada imamı darp eden şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 25 Mayıs tarihinde saat 11.03 sıralarında Bahçelievler Siyavuşpaşa Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cami imamı S.B. (51), camide bulunduğu sırada F.C.Y. (38) isimli şahsın saldırısına uğradı. Yumruklu saldırı sonucu yaralanan imam için ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili başlatılan çalışmada şüpheli F.C.Y. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, "kamu görevlisine karşı kemik kırığı oluşacak şekilde kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheli F.C.Y. adliyedeki ifade işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL