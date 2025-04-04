Çamlıdere\'de Yangın: 4 Ev ve 2 Samanlık Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde meydana gelen yangında 4 ev ve 2 samanlık kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, yangın, gece saat 03.45'te Ankara'nın Çamlıdere ilçesi Çam köyünde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler yangını kontrol altına alırken olayla ilgili İlçe Jandarma ekipleri soruşturma başlattı. - ANKARA