Çamlıyayla\'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

3.Sayfa

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Çamlıyayla Tarsus Karayolu Belçınar Mahallesi Mezarlık önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 01 AKA 08 plakalı Lütfi B. idaresindeki araç ile 33 VKZ 09 plakalı motosiklet sürücüsü Mustafa Şimşek (22) çarpıştı. Olay yerine çağrılan 112 ekipleri yaralıyı ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Çamlıyayla Entegre Devlet Hastanesine kaldırdı. Mustafa Şimşek burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN