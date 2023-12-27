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Can Ataklı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika
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Can Ataklı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Gazeteci Can Ataklı, şehit aileleri ve şehit babaları hakkındaki sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayınlanan bir videoda Ataklı'nın 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlatmıştı. Ataklı, ifade vermek üzere savcılığa gitti ve nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Can Ataklı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
27.12.2023 - 23:54,
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Can Ataklı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İSTANBUL - Gazeteci Can Ataklı, şehit aileleri ve şehit babaları hakkındaki sözleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayınlanan bir videoda gazeteci Can Ataklı'nın şehit aileleri ve şehit babaları hakkındaki sözleri nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan re'sen soruşturma başlatmıştı.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Soruşturma çerçevesinde Ataklı, Savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Savcılığa verdiği ifadenin ardından Ataklı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe imza atma şartı ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
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Can Ataklı, Soruşturma, Hukuk, 3.Sayfa, Medya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Can Ataklı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika


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