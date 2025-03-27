Can Ataklı Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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Can Ataklı Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Gazeteci Can Ataklı, MHP lideri Bahçeli'ye yönelik paylaşımı sonrası adli kontrolle serbest bırakıldı.

27.03.2025 17:18
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Can Ataklı adli kontrolle serbest bırakıldı

İSTANBUL - Sosyal medya hesabı üzerinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında 'entübe edildi' şeklinde paylaşım yapan gazeteci Can Ataklı, sevk edildiği hakimlikçe 'yurt dışı çıkış yasağı' ve 'imza' kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sosyal medya hesabı üzerinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında 'entübe edildi' paylaşımı yapan ve paylaşımı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nce manipüle nitelikli haber olarak nitelendirilen gazeteci Can Ataklı hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan resen soruşturma başlatılmıştı. Ataklı, hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ifade verdi. İfade işlemleri sonrası Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Ataklı, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'imza' adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Can Ataklı Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı - Son Dakika

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