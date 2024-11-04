Çan\'da Trafik Kazası: 1 Ölü

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Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Çan ilçesine bağlı Hurma köyü yakınlarında bir araç, yaya Ziya Işık'a çarparak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Işık'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Işık'ın cenazesi Çan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. - ÇANAKKALE