Çanakkale Ayvacık\'ta Orman Yangını

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

Ayvacık ilçesine bağlı Büyükhusun köyü yakınlarında ormanda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Çevredekilerin ihbarıyla, bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. - ÇANAKKALE