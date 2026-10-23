Çanakkale Bayramiç ve Ayvacık\'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Çanakkale'nin Bayramiç ve Ayvacık ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Uyuşturucu madde imal ve ticareti, yasa dışı skunk/kenevir ekimi ve uyuşturucu madde kullanımına yönelik Bayramiç ve Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde operasyonlar gerçekleştirildi. Bu kapsamda 2 şüpheliye ait 2 adreste yapılan aramalarda, 50 kök kenevir bitkisi, 2 bin 637 gram kubar esrar, 30 sentetik ecza, 5 gram kenevir tohumu, 1 gram skunk, hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 2 şüpheli hakkında, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçları kapsamında adli işlem başlatıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.