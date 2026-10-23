Çanakkale Bayramiç ve Ayvacık'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Çanakkale Bayramiç ve Ayvacık'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

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Çanakkale Bayramiç ve Ayvacık\'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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Çanakkale'nin Bayramiç ve Ayvacık ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 50 kök kenevir, 2 bin 637 gram kubar esrar ve 30 sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çanakkale'nin Bayramiç ve Ayvacık ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Uyuşturucu madde imal ve ticareti, yasa dışı skunk/kenevir ekimi ve uyuşturucu madde kullanımına yönelik Bayramiç ve Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde operasyonlar gerçekleştirildi. Bu kapsamda 2 şüpheliye ait 2 adreste yapılan aramalarda, 50 kök kenevir bitkisi, 2 bin 637 gram kubar esrar, 30 sentetik ecza, 5 gram kenevir tohumu, 1 gram skunk, hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 2 şüpheli hakkında, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçları kapsamında adli işlem başlatıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
ÇanakkaleBayramiç3. SayfaKenevirAyvacıkGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale Bayramiç ve Ayvacık'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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