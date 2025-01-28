Çanakkale Belediye Başkanı\'nın Aracıyla Zincirleme Trafik Kazası

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Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek'in şahsi aracının bulunduğu 3 araçlı trafik kazası meydana geldi. Kazada bir kişi yaralandı.

Kaza sabah saat 09.45 sıralarında Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki trafik ışıklarına yakın nokta da Belediye Başkanı Muharrem Erkek'in 17 AEZ O17 plakalı şahsi aracına 17 AGC 680 plakalı araç arkadan çarptı. Bu sırada arkadan gelen 17 UY 873 plakalı aracında 17 AGC 680 plakalı araca çarpmasıyla üç araçlı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazayı gören diğer sürücüler polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. 17 AEZ O17 plakalı aracın sürücüsü Muharrem Erkek kazayı yara almadan atlattı. Kaza da 17 AGC 680 plakalı aracın kadın sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Belediye Başkanı Muharrem Erkek, olay yerinde sağlık ekipleri gelene kadar yaralı sürücü ile ilgilendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadın sürücüye ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Bu sırada ambulansa kadar yaralı kadın sürücüye sağlık ekipleri ile beraber yardım etti. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Yaşanan kaza ile ilgili olarak Belediye Başkanı Muharrem Erkek, "Kaza sırasında bir hanımefendi başını direksiyona vurmuş. Ciddi bir şey yok. Maddi hasarlı bir kaza. Geçmiş olsun" şeklinde konuştu. - ÇANAKKALE