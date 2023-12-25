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Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı - Son Dakika
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Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaşayan ve içinde 4 kişi bulunan 13 metre uzunluğundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait bot tarafından kurtarılarak Eceabat'a yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı\'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı
25.12.2023 - 09:24,
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Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen 13 metre uzunluğundaki, içinde 4 kişinin bulunduğu tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenip, Eceabat'a yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı'nda Akbaş açıklarında 13 metre uzunluğundaki tekne makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Tekne kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne Eceabat'a yanaştırıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı - Son Dakika
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