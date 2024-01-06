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Çanakkale Boğazı'nda Makine Arızası Yapan Tanker Kurtarıldı - Son Dakika
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Çanakkale Boğazı'nda Makine Arızası Yapan Tanker Kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'ndan geçen 184 metre uzunluğundaki 'Sundoro' isimli boş tanker, Gocuk Burnu önlerinde makine arızası yaşadı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı 'Kurtarma-15' römorkörü olay yerine sevk edilerek gemi kurtarıldı.

Çanakkale Boğazı\'nda Makine Arızası Yapan Tanker Kurtarıldı
06.01.2024 - 11:30,
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Çanakkale Boğazı'ndan geçen 184 metre uzunluğundaki 'Sundoro' isimli boş tanker makine arızası yaptı.

Malta'dan Rusya'ya giden 184 metre uzunluğundaki 'Sundoro' isimli boş tanker Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında Gocuk Burnu önlerinde makine arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'Kurtarma-15' römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Şevketiye demir sahasına götürülerek demirletildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Çanakkale Boğazı'nda Makine Arızası Yapan Tanker Kurtarıldı - Son Dakika
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