Çanakkale Boğazı\'nda Makine Arızası Yapan Tanker Kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'ndan geçen 184 metre uzunluğundaki 'Sundoro' isimli boş tanker makine arızası yaptı.
Malta'dan Rusya'ya giden 184 metre uzunluğundaki 'Sundoro' isimli boş tanker Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında Gocuk Burnu önlerinde makine arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'Kurtarma-15' römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.
Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Şevketiye demir sahasına götürülerek demirletildi. - ÇANAKKALE
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