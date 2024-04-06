Çanakkale Boğazı\'nda \'Sare İmamoğlu\' isimli genel kargo gemisi makine arızası yaptı

Kütahya'da Otomobilde Gizlenmiş Uyuşturucu Ele Geçirildi, Zanlı Tutuklandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde nakli yapıldığı bilgisi üzerine bir aracı durdurdu. Yapılan aramada, bir çift spor ayakkabı içine gizlenmiş 169,76 gram metamfetamin ele geçirildi. Sürücü olan S. A'nın uyuşturucunun kendisine ait olduğunu kabul etmesi üzerine gözaltına alındı ve tutuklandı.