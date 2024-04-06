Çanakkale Boğazı\'nda \'Sare İmamoğlu\' isimli genel kargo gemisi makine arızası yaptı

Çanakkale Boğazı'ndan geçen 88 metre uzunluğundaki 'Sare İmamoğlu' isimli genel kargo gemisi makine arızası yaptı. Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman demir sahasına götürülerek demirletildi.
İskenderun'dan Kocaeli'ye giden 88 metre uzunluğundaki 'Sare İmamoğlu' isimli genel kargo gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında İntepe önlerinde makine arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) bağlı 'Türkeli' römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.
Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman demir sahasına götürülerek demirletildi. - ÇANAKKALE
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