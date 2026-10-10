Çanakkale Bozcaada'da otluk yangını trafodan çıktı, itfaiye kontrol altına aldı - Son Dakika
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Çanakkale Bozcaada'da otluk yangını trafodan çıktı, itfaiye kontrol altına aldı

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Çanakkale Bozcaada\'da otluk yangını trafodan çıktı, itfaiye kontrol altına aldı
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Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde Göztepe mevkiinde saat 14.30 sıralarında otluk alanda başlayan yangının trafodan çıktığı belirlendi. 4 itfaiye ekibi ve 4 su tankerinin müdahalesiyle saat 15.30 sıralarında kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Bozcaada ilçesi Göztepe mevkiinde saat 14.30 sıralarında otluk alanda başladı. İhbar üzerine bölgeye 4 itfaiye ekibi ve 4 su tankeri sevk edildi. Trafodan çıktığı belirlenen yangın, ekiplerin müdahalesiyle saat 15.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA
Acil DurumÇanakkale3. SayfaBozcaadaİtfaiyeGüncelSon Dakika

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