Çanakkale Bozcaada\'da otluk yangını trafodan çıktı, itfaiye kontrol altına aldı

Çanakkale Bozcaada'da otluk yangını trafodan çıktı, itfaiye kontrol altına aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde Göztepe mevkiinde saat 14.30 sıralarında otluk alanda başlayan yangının trafodan çıktığı belirlendi. 4 itfaiye ekibi ve 4 su tankerinin müdahalesiyle saat 15.30 sıralarında kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangın, Bozcaada ilçesi Göztepe mevkiinde saat 14.30 sıralarında otluk alanda başladı. İhbar üzerine bölgeye 4 itfaiye ekibi ve 4 su tankeri sevk edildi. Trafodan çıktığı belirlenen yangın, ekiplerin müdahalesiyle saat 15.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: İHA
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