Çanakkale'de 1 Organizör ve 37 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale'de 1 Organizör ve 37 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale\'de 1 Organizör ve 37 Kaçak Göçmen Yakalandı
03.07.2026 18:08
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Jandarma, insan kaçakçılığına yönelik operasyonda 1 organizatör ve 37 göçmen yakaladı.

Çanakkale'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 1 organizatör ve 37 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince insan kaçakçılığına mücadeleye yönelik 26 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında 4 orta ölçekli operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 1 organizatör ve 37 kaçak göçmen ve otomobil, lastik şişme bot, bot motoru, suçtan elde edilen bin 800 dolar ve 4 bin 655 TL ele geçirildi. İnsan kaçakçılığında kullanılan otomobil sahibine teslim edilirken şişme bot ve bot motoru yed-i emin otoparkına çekildi.

Yakalanan 1 organizatörün adli işlemleri devam ederken yakalanan 37 kaçak göçmen idari işlemlerinin tamamlanmasının sonrasında Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de 1 Organizör ve 37 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de 1 Organizör ve 37 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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