Çanakkale\'de 1 Organizör ve 37 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 1 organizatör ve 37 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince insan kaçakçılığına mücadeleye yönelik 26 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında 4 orta ölçekli operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 1 organizatör ve 37 kaçak göçmen ve otomobil, lastik şişme bot, bot motoru, suçtan elde edilen bin 800 dolar ve 4 bin 655 TL ele geçirildi. İnsan kaçakçılığında kullanılan otomobil sahibine teslim edilirken şişme bot ve bot motoru yed-i emin otoparkına çekildi.

Yakalanan 1 organizatörün adli işlemleri devam ederken yakalanan 37 kaçak göçmen idari işlemlerinin tamamlanmasının sonrasında Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi. - ÇANAKKALE