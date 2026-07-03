Çanakkale'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 1 organizatör ve 37 kaçak göçmen yakalandı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince insan kaçakçılığına mücadeleye yönelik 26 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında 4 orta ölçekli operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 1 organizatör ve 37 kaçak göçmen ve otomobil, lastik şişme bot, bot motoru, suçtan elde edilen bin 800 dolar ve 4 bin 655 TL ele geçirildi. İnsan kaçakçılığında kullanılan otomobil sahibine teslim edilirken şişme bot ve bot motoru yed-i emin otoparkına çekildi.
Yakalanan 1 organizatörün adli işlemleri devam ederken yakalanan 37 kaçak göçmen idari işlemlerinin tamamlanmasının sonrasında Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi. - ÇANAKKALE
Son Dakika › 3. Sayfa › Çanakkale'de 1 Organizör ve 37 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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