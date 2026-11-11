Çanakkale'de 12 ilçedeki huzur uygulamasında 149 şüpheli yakalandı, 22'si tutuklandı - Son Dakika
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Çanakkale'de 12 ilçedeki huzur uygulamasında 149 şüpheli yakalandı, 22'si tutuklandı

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Çanakkale\'de 12 ilçedeki huzur uygulamasında 149 şüpheli yakalandı, 22\'si tutuklandı
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Çanakkale'de 2-9 Kasım arasında 12 ilçede yapılan jandarma huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 149 şüpheli yakalandı. Yakalananlardan 22'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Çanakkale'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen huzur uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarafından vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 2-9 Kasım tarihleri arasında 'Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi. Hafta boyunca 12 ilçede, 317 Tim ve bin 684 personel ile yürütülen titiz çalışmalar çerçevesinde; 348 umuma açık işletme, 161 metruk bina, 132 park ve bahçe, 172 günübirlik konaklama işletmesi, 105 otel ve pansiyon işletmesi kontrol edildi. Yapılan uygulamalarda toplam 9 bin 835 şahsın kimlik sorgulaması ve 3 bin 782 aracın denetimi tamamlandı. Yapılan araç sorgulamaları neticesinde; aranan 12 araç ise trafikten men edildi.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve bağlı ekipler tarafından

yürütülen nitelikli takip ve operasyonlar neticesinde, kan gütme saikiyle öldürmek suçundan müebbet hapis cezası bulunan 1 şüpheli, taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olmak suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, kasten yaralama suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli yakalandı.

Aynı dönem içerisinde yine bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 3 yıl 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, yol kesmek suretiyle yağma suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, hırsızlık suçundan 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, hırsızlık suçundan 910 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli yakalandı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etme ve bulundurmak suçundan 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, vergi usül kanununa muhalefet suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, yasadışı bahisle bağlantılı para nakline aracılık etmek suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli yakalandı.

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şüpheli olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 149 şahıs yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 22'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA
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