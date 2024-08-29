Çanakkale\'de 20 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 20 kaçak göçmen yakalandı.
Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye ekip sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-8' tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot içinde 1'i çocuk toplam 20 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE
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