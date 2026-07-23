Çanakkale'de 260 Jandarmayla Düzensiz Göç Denetimi - Son Dakika
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Çanakkale'de 260 Jandarmayla Düzensiz Göç Denetimi

Çanakkale\'de 260 Jandarmayla Düzensiz Göç Denetimi
23.07.2026 21:41
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Çanakkale'de 260 jandarma, 88 ekip ile göçmen kaçakçılığına yönelik denetim yaptı.

Çanakkale'de düzensiz göçe ilişkin 260 jandarma personelinin katılımı ile denetim yapıldı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 21 Temmuz tarihinde göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen huzur güven uygulamasında 88 ekip halinde 260 personel görev aldı. Uygulamaa 152 umuma açık yer, 109 metruk alan, 2 terminal ile ana ve tali yollarda kontroller gerçekleştirildi. Denetimlerde 4 bin 642 şahıs ve 3 bin 70 araç sorgulandı. Sorgulamalar neticesinde adli suçlardan aranan 11 şüpheli yakalanırken, 2 araç hakkında ise yakalama kararı bulunduğu tespit edildi. Yapılan kontrollerde 14 araç trafikten men edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de 260 Jandarmayla Düzensiz Göç Denetimi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de 260 Jandarmayla Düzensiz Göç Denetimi - Son Dakika
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