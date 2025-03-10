Çanakkale'de 27 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 27 kaçak göçmen jandarma ekiplerince yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı ile mücadelesini sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Babakale köyü sahilinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 27 göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE