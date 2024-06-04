Çanakkale'de 3 Ton Kum Şırlanı Ele Geçirildi - Son Dakika
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Çanakkale'de 3 Ton Kum Şırlanı Ele Geçirildi

Çanakkale'de bir ihbarı değerlendiren ekipler, nakledilmek üzere olan 3 ton kum şırlanını ele geçirdi. Operasyon sonucunda aracın şoförüne idari para cezası uygulandı. El koyulan şırlanlar ise denize geri bırakıldı.

04.06.2024 11:22
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Çanakale'de bir ihbarı değerlendiren ekipler, nakledilmek üzere 3 ton kum şırlanı ele geçirdi. El koyulan şırlanlar, ekipler tarafından tekrar denize bırakıldı.

Bir ihbarı değerlendiren Çanakkale Tarım Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Ekibi ve Lapseki İlçe Emniyet Müdürlüğünün desteğiyle Lapseki'de seyir halindeki bir kamyonete operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, nakledilmek üzere olan 100 çuval içerisinde toplam 3 ton kum şırlanı ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde aracın şoförüne ise 26 bin 242 lira idari para cezası uygulandı.

El koyulan 3 ton kum şırlanı Çanakkale iskelesinden tekrar denize bırakıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de 3 Ton Kum Şırlanı Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de 3 Ton Kum Şırlanı Ele Geçirildi - Son Dakika
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