Çanakkale'de 3 Ton Kum Şırlanı Ele Geçirildi

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Çanakale'de bir ihbarı değerlendiren ekipler, nakledilmek üzere 3 ton kum şırlanı ele geçirdi. El koyulan şırlanlar, ekipler tarafından tekrar denize bırakıldı.

Bir ihbarı değerlendiren Çanakkale Tarım Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Ekibi ve Lapseki İlçe Emniyet Müdürlüğünün desteğiyle Lapseki'de seyir halindeki bir kamyonete operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, nakledilmek üzere olan 100 çuval içerisinde toplam 3 ton kum şırlanı ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde aracın şoförüne ise 26 bin 242 lira idari para cezası uygulandı.

El koyulan 3 ton kum şırlanı Çanakkale iskelesinden tekrar denize bırakıldı. - ÇANAKKALE