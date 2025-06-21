Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Küçükkuyu/Koldestim) tarafından karada 12'si çocuk toplam 30 kaçak göçmen yakalandı.
Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Küçükuyu/Koldestim) tarafından kara üzerinde kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Karada 12'si çocuk toplam 30 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. - ÇANAKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Çanakkale'de 30 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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