Çanakkale'de 32'si çocuk 67 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale'de 32'si çocuk 67 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale\'de 32\'si çocuk 67 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 32'si çocuk 67 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

15.02.2024 20:04  Güncelleme: 20:04
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 32'si çocuk 67 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında iki farklı noktada kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik Gemisi 'TCSG-61' ve Sahil Güvenlik Botu 'KB-20' tarafından hareket halinde durdurulan lastik botlar içinde 32'si çocuk 67 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmen işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de 32'si çocuk 67 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de 32'si çocuk 67 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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