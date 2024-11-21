Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 13'ü çocuk toplam 33 kaçak göçmen yakalandı.
Ayvacık ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu TCSG-28 tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 13'ü çocuk toplam 33 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. - ÇANAKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Çanakkale'de 33 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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