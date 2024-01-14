 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çanakkale'de Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 39 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Çanakkale'de Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 39 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından lastik bot içinde 39 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale\'de Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 39 kaçak göçmen yakalandı
14.01.2024 - 22:29,
Abone Ol

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından lastik bot içinde 39 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında kaçak göçmenler olduğu tespit edilerek, bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik botu 'KB-111' tarafından hareket halindeki lastik bot içinde 39 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kuzey Ege, Çanakkale, Güvenlik, Göçmenler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 39 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika


22:53
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 24 terör hedefi imha edildi Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 24 terör hedefi imha edildi
22:25
'Zemin kötü' diyen İsmail Kartal'a Sumudica'dan jet hızında yanıt: Saygı duyacak "Zemin kötü" diyen İsmail Kartal'a Sumudica'dan jet hızında yanıt: Saygı duyacak
21:23
İnanılmazı başardı! Livakovic'in son dakikada yaptığını görenler 'Yok artık' diyor İnanılmazı başardı! Livakovic'in son dakikada yaptığını görenler "Yok artık" diyor
20:55
İrfan Can'dan hayat öpücüğü! Fenerbahçe Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi İrfan Can'dan hayat öpücüğü! Fenerbahçe Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi
20:52
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
20:24
İzlanda'da patlayan yanardağ nedeniyle kasaba tahliye edildi İzlanda'da patlayan yanardağ nedeniyle kasaba tahliye edildi
19:57
Gol sevinci bardağı taşırdı! Antalyaspor, İsrailli futbolcusunun biletini kesti Gol sevinci bardağı taşırdı! Antalyaspor, İsrailli futbolcusunun biletini kesti
19:45
Leonardo Bonucci Fenerbahçe'deki ilk maçına çıktı Leonardo Bonucci Fenerbahçe'deki ilk maçına çıktı

Son Dakika
22:53 Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 24 terör hedefi imha edildi
22:25 "Zemin kötü" diyen İsmail Kartal'a Sumudica'dan jet hızında yanıt: Saygı duyacak
21:23 İnanılmazı başardı! Livakovic'in son dakikada yaptığını görenler "Yok artık" diyor
20:55 İrfan Can'dan hayat öpücüğü! Fenerbahçe Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi
20:52 Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
20:24 İzlanda'da patlayan yanardağ nedeniyle kasaba tahliye edildi
19:57 Gol sevinci bardağı taşırdı! Antalyaspor, İsrailli futbolcusunun biletini kesti
19:45 Leonardo Bonucci Fenerbahçe'deki ilk maçına çıktı
19:22 MİT, Suriye'de, PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan 23 hedefi imha etti
19:17 Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'tan itiraf gibi sözler: Türkiye'nin gerisinde kaldık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 23:59:02. #1.13#
SON DAKİKA: Çanakkale'de Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 39 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement