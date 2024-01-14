Çanakkale\'de Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 39 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından lastik bot içinde 39 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında kaçak göçmenler olduğu tespit edilerek, bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik botu 'KB-111' tarafından hareket halindeki lastik bot içinde 39 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE