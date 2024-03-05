Çanakkale'de 4,9'luk depremin yaşattığı panik ve korku anları güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Çanakkale'de 4,9'luk depremin yaşattığı panik ve korku anları güvenlik kamerasında

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Büfenin içindekiler hızlı bir şekilde mekanı terk ederek açık alana koşuştular. Görüntülerde yaşanan panik ve korku anları saniye saniye kayıt altına alındı.

05.03.2024 03:03  Güncelleme: 03:06
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Çanakkale'de 4,9'luk depremin yaşattığı panik ve korku anları güvenlik kamerasında

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Yenice ilçesinde meydana gelen 4,9'luk deprem güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde yaşanan panik görüntülere yansıdı.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. İlçedeki bir büfenin güvenlik kamerası deprem anında yaşananları kayıt etti. Büfe sahibi Ercan Fidan ile büfe içinde sohbet eden kişiler saatler 21.38'i gösterdiğinde meydana gelen 4.9'luk depremin etkisiyle sallanmaya başladı. Büfenin içindekiler hızlı bir şekilde mekanı terk ederek açık alana koşuştular. Görüntülerde yaşanan panik ve korku anları saniye saniye kayıt altına alındı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de 4,9'luk depremin yaşattığı panik ve korku anları güvenlik kamerasında - Son Dakika

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