Çanakkale'de 43'ü çocuk, 106 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale'de 43'ü çocuk, 106 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale\'de 43\'ü çocuk, 106 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 43'ü çocuk toplam 106 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

24.02.2024 17:33  Güncelleme: 17:35
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 43'ü çocuk, 106 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında 3 farklı bölgede kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Bölgeye sevk edildi. Sahil Güvenlik Botları 'KB-20', 'KB-111' ve 'TCSG-6' tarafından hareket halindeki lastik botlar içinde 43'ü çocuk toplam 106 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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