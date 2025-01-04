Çanakkale'de 44 İnsan Kaçakçısı Yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale'de 44 İnsan Kaçakçısı Yakalandı

Çanakkale'de düzenlenen operasyonlarda 44 insan kaçakçısı ve 50 firari yakalandı.

04.01.2025 11:56
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Çanakkale'de düzenlenen operasyonlarda, insan kaçakçılığı iddiasıyla aranan 44 şüpheli ve hakkında arama kararı olan 50 firari yakalandı.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 5 ila 20 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası ile yargılanan firari durumdaki 50 şüpheli; emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin aralık ayı içerisinde düzenlediği operasyonlarda yakalandı. Açıklamada, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları çerçevesinde insan kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 44 zanlı yakalanarak adli makamlara teslim edildiği belirtildi. Yapılan açıklamada; uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yapılan operasyonlarda 498 şüphelinin yakalandığı belirtilerek asayişin sağlanması, genel güvenlik ve suç işlenmesinin önlenmesi için gerçekleştirilen operasyonlarda ise 19 ruhsatsız tabanca, 400 mermi, 72 adet tarihi eser niteliğinde malzeme, 709 kilogram tütün, 4350 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiği açıklandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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