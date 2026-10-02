Çanakkale\'de 6 göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 organizatör ve 51 kaçak yakalandı

Çanakkale'de 6 göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 organizatör ve 51 kaçak yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale'de 18-24 Eylül'deki 6 operasyonda 2 organizatör şüphelisi ve 51 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonlarda 1 şişme bot ile 1 bot motoru yediemin otoparkına teslim edildi, kaçak göçmenler GÖKSEM'e teslim edildi. Organizatörlerin adli işlemleri sürüyor.
Çanakkale'de düzenlenen 6 operasyonda 2 organizatör ve 51 kaçak göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğünce, 18-24 Eylül tarihlerinde göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde 6 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 2 organizatör şüphelisi ile 51 kaçak göçmen yakalanırken 1 şişme bot ve 1 bot motoru muhafaza altına alınarak yediemin otoparkına teslim edildi.
Organizatörler hakkında adli işlemler devam ederken kaçak göçmenler GÖKSEM'e teslim edildi.
Kaynak: İHA
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