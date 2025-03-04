Çanakkale'de 72 Kaçak Göçmen Yakalandı

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Çanakkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 72 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili 1 organizatör gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık'ın Kocaköy köyü sahilinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 72 göçmen yakaladı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim etti. Operasyonda 1 insan kaçakçısı gözaltına alındı. - ÇANAKKALE