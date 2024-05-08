Çanakkale'de araç kiralama ihalesinde kilometre düşürerek ihale alan 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Çanakkale'de araç kiralama ihalesinde kilometre düşürerek ihale alan 3 kişi gözaltına alındı

Çanakkale\'de araç kiralama ihalesinde kilometre düşürerek ihale alan 3 kişi gözaltına alındı

Çanakkale'de polis ekipleri, Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen araç kiralama ihalesinde araçların kilometrelerini düşürerek ihale aldığı iddia edilen 3 kişiyi gözaltına aldı. İhaleye katılan bir firma, araçların 80 bin kilometrenin altında olması şartı için araçların kilometrelerini düşürerek ihaleye katıldığı belirlendi. Gözaltına alınan 3 şahıs adliyeye sevk edildi.

08.05.2024 17:36
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Çanakkale'de polis ekipleri, araç kiralama ihalesinde araçların kilometrelerini düşürerek ihale aldığı iddia edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü bir ihbarı değerlendirerek, Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 1 yıllık 3 adet araç kiralama ihalesine katılan, Tekirdağ'da faaliyet gösteren bir firmanın; ihale şartnamesinde belirtilen araçların 80 bin kilometrenin altında olması şartı için Tekirdağ'da bulunan bir oto sanayide araçların kilometrelerini düşürerek ihaleye katıldığını belirledi. Bunun üzerine gerçekleşen operasyon kapsamında Cumhuriyet savcısının talimatı ile A.K., A.T. ve A.S. isimli 3 şahıs Tekirdağ ve İstanbul'da gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de araç kiralama ihalesinde kilometre düşürerek ihale alan 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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