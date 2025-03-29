Çanakkale\'de Aranan Şahıs Tutuklandı

Çanakkale'de 7 ayrı dosyadan toplamda 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan A.İ. tutuklandı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Gelibolu ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahsın yakalanmasına yönelik yapılan çalışma neticesinde ilçede 7 ayrı dosyadan toplamda 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan A.İ. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇANAKKALE
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