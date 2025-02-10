Çanakkale\'de Av Tüfeği Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

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Çanakkale'de domuz avından dönerken av tüfeğinin ateş alması ile ağır yaralanan 22 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 21.00 sıralarında Biga ilçesine bağlı Elmalı köyünde meydana geldi. Arkadaşları ile domuz avı sonrası köye dönen Sezgin Yeşil (22) araçtan indiği sırada iddiaya göre av tüfeği kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalarla genç ağır yaralanırken, arkadaşları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı Yeşil, Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, jandarma olayla ilgili inceme başlattı. - ÇANAKKALE