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Çanakkale'de AVM'de çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu - Son Dakika
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Çanakkale'de AVM'de çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bulunan Pakt Plus AVM'nin 3. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma olmazken, restoranda hasar meydana geldi. Polis ve itfaiye ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Çanakkale\'de AVM\'de çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu
16.01.2024 - 10:43,  Güncelleme: 10:46
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde Pakt Plus AVM'de 3'üncü katında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı yada yaralı olmadığı öğrenildi.

Yangın, saat 09.00 sıralarında Pakt Plus AVM'de meydana geldi. İddiaya göre, AVM'nin 3'üncü katındaki restoranların bulunduğu bölümde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden AVM çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için çalışma başlattı. Ekipler, şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangının meydana geldiği kat, ekipler tarafından tedbir amaçlı boşaltıldı. Merdiven aracıyla yangının merkezine ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri söndürerek kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir can kaybı yada yaralı olmazken, restoranda hasar oluştu. Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan da AVM'ye gelerek, ekiplerden son durum hakkında bilgi aldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de AVM'de çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'de AVM'de çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu - Son Dakika
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