Çanakkale'de Bayram Güvenliği İçin 2.686 Personel

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü, Ramazan Bayramı'nın huzur ve güvenli şekilde geçirilmesini sağlamak amacıyla 2 bin 686 güvenlik personeli ile 449 aracın görev yapacağı bildirildi.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, hafta sonu ile birlikte 9 gün sürecek Ramazan Bayramı tatili çerçevesinde, tedbirler alındığı belirtildi. Vatandaşların huzur ve güven içinde bayram sevincini yaşayabilmesi için rutin tedbirlerin yanı sıra, takviye personel görevlendirilerek ilave tedbirlerin planlandığı bildirildi.

Tedbirler kapsamında bin 55 jandarma, bin 321 polis ve 310 sahil güvenlik olmak üzere 2 bin 686 güvenlik personelinin görev yapacağının belirtildiği açıklamada, "318'i jandarma, 118'i polis, 2'si sahil güvenlik hizmet aracı ve 11'i sahil güvenlik yüzer unsuru ile toplam 449 araç 7/24 sahada olacaktır. Trafik, asayiş ve sahil güvenliği başta olmak üzere tüm tedbirler titizlikle uygulanacaktır" ifadeleri kullanıldı. - ÇANAKKALE