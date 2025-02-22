Çanakkale\'de Beyaz Eşya Dükkanında Yangın

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Çanakkale'de beyaz eşya dükkanında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kemalpaşa Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde beyaz eşya üzerine satış yapan bir dükkanda saat 17.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sonucu iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANAKKALE