Çanakkale'de merkez Işıklar köyü Ayıtlıdere mevkiinde tarım arazisinde çıkan yangına neden olan biçerdöver operatörü hakkında adli işlem başlatıldı.
Çanakkale merkez Işıklar köyü Ayıtlıdere mevkiinde, dün biçerdöverden kaynaklı tarım arazisinde yangın meydana geldi. Yangın Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Konuyla ilgili Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, yangına neden olan biçerdöver operatörü hakkında adli işlemlere başlatıldığı belirtildi. - ÇANAKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Çanakkale'de Biçerdöver Yangını: Operatöre Adli İşlem - Son Dakika
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