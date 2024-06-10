Çanakkale'de Biçerdöverlerde Yangın Söndürme Tüpü Zorunluluğu

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Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yangın sezonun başlamasıyla birlikte hasat mevsiminde çalışan biçerdöverlerde yangın söndürme tüpünün bulundurulması istendi. Muhtar ve biçerdöver sahibi operatörlerine bilgilendirme toplantıları düzenlendiğini ve denetimlerin hasat boyunca devam edeceği belirtildi.

Çanakkale'de yaz aylarının gelmesiyle birlikte tarım alanlarında hasat dönemi de başladı. Hava sıcaklarının artması sonrası yangın riskinin de arttığı il genelinde Çanakkale Valiliği, Orman Bölge Müdürlüğünce orman yangınlarına karşı uyarılar yapılıyor. Çanakkale'de son 15 günde 10'ün üzerinde tarım arazilerinde yangın meydana gelirken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise, hasat döneminde yangınların önüne geçilebilmesi için tarım alanlarında çalışan biçerdöverlerin 2 yangın söndürme tüpü bulundurmasını istedi.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Hasat mevsiminin gelmesiyle birlikte, biçerdöverlerin yoğun şekilde kullanılmaya başlandığı bu dönemde, yangın riski de artmaktadır. Yangın, önlenebilir bir felakettir. Bu riski en aza indirmek için, her biçerdöverde yangın tüpü bulundurulması hayati önem taşımaktadır. Biçerdöverde İki adet yangın söndürücü cihazı kolayca ulaşılabilir ve görülebilir bir yerde bulunmalıdır. Biçerdöverlerimizde yangın tüpü bulundurarak, hem kendi can ve mal güvenliğimizi hem de çevremizdekilerin güvenliğini koruyabiliriz" dedi.

Biçerdöver yangınlarının önlenmesi için önemli uyarılarda bulunan Müdür Türkarslan, bu konuda muhtar ve biçerdöver sahibi operatörlerine bilgilendirme toplantıları düzenlendiğini ve denetimlerin hasat boyunca devam edeceğini de belirtti.

Türkarslan, muhtar ve biçerdöver sahibi operatörlerine bilgilendirme toplantıları düzenlendiği, denetimlerin hasat boyunca devam edeceği, hasat yapılacak bölgenin bir gün önceden il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ve jandarmaya bildirilmesi gerektiği, hasat yapılan alanda su ile dolu tanker veya pulvarizatör bulundurulması ve muhtemmel bir yangın durumunda anında müdahaleye hazır olunması gerektiği vurguladı.

Açıklama da, biçerdöverlerin egzoz çıkışlarının temiz ve bakımlı olması da yangın riskini azaltacağı, mümkün olduğunca hasat işlemleri gündüz saatlerinde yapılmasının ve geciktirilmemesinin, hasat sırasında sigara içilmemeli ve açık alev kullanılmaması gerektiğine de dikkat çekildi.

Türkarslan, yangının önlenebilir bir felaket olduğunu, bu basit önlemleri alarak hem kendi can ve mal güvenliklerini, hem de çevredekilerin güvenliğini koruyabileceklerini de sözlerine ekledi. - ÇANAKKALE