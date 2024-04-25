Çanakkale'de bir binanın otoparkında otomobil yangını: 52 daire tahliye edildi - Son Dakika
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Çanakkale'de bir binanın otoparkında otomobil yangını: 52 daire tahliye edildi

Çanakkale\'de bir binanın otoparkında otomobil yangını: 52 daire tahliye edildi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bulunan bir binanın otoparkında çıkan otomobil yangını sonucunda 52 dairelik bina tahliye edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, kullanılamaz hale gelen otomobil polis tarafından inceleniyor.

25.04.2024 03:15
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Çanakkle'nin Ayvacık ilçesinde, bir binanın otoparkında otomobil yandı. Dumandan etkilenen 52 dairelik bina tahliye edildi.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Fatih Mahallesi'nde bulunan 52 dairelik binanın otoparkında çıktı.

Otoparkta bulunan park halindeki bir otomobil, nedeni belli olmayan bir şekilde yanmaya başladı. Alev ve dumanları görenler itfaiye, polis ve sağlık ekibini aradı. Yangın sırasında yayılan dumanların binanın içini sarması üzerine endişe yaşayan 52 dairedeki vatandaşlar, itfaiye görevlileri tarafından tahliye edildi. Yanan otomobil ise itfaiye görevlilerinin müdahalesi ile söndürülürken, kullanılamaz hale geldi. Vatandaşlar ise itfaiye görevlilerinin binayı saran dumanı tahliye etmesinin ardından yaklaşık 2 saat sonra evlerine döndü.

Olayda yaralanan olmazken, polis yangınla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de bir binanın otoparkında otomobil yangını: 52 daire tahliye edildi - Son Dakika

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