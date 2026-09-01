Çanakkale\'de bir haftalık huzur uygulamalarında 12 şüpheli tutuklandı, 10 bin 749 kişi kontrol edildi

Çanakkale'de emniyet ekiplerince gerçekleştirilen huzur uygulamalarında gözaltına alınan 12 şüpheli sevk edildiği mahkemelerce tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 24-31 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde huzur uygulamaları gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen uygulama ve denetimler çerçevesinde 10 bin 749 şahıs ve 3bin 606 araç kontrol edildi. Bin 101 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı.

Yapılan aramalarda toplamda; 844 gram narkotik madde, 8 kök kenevir bitkisi, 58 adet uyuşturucu içerikli hap, 23 bin 70 TL, kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Denetimler çerçevesinde 70 şüpheliye adli işlem yapıldı. Şüphelilerden 12'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 115 şahıs hakkında da Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.