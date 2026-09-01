Çanakkale'de bir haftalık huzur uygulamalarında 12 şüpheli tutuklandı, 10 bin 749 kişi kontrol edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çanakkale'de bir haftalık huzur uygulamalarında 12 şüpheli tutuklandı, 10 bin 749 kişi kontrol edildi

Çanakkale\'de bir haftalık huzur uygulamalarında 12 şüpheli tutuklandı, 10 bin 749 kişi kontrol edildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 24-31 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen huzur uygulamalarında 10 bin 749 şahıs ve 3 bin 606 araç kontrol edildi. Yapılan aramalarda 844 gram narkotik madde, 8 kök kenevir bitkisi ve 58 adet uyuşturucu içerikli hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 12 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Uygulamalarda 70 şüpheliye adli işlem yapılırken, 115 şahsa da idari yaptırım uygulandı.

Çanakkale'de emniyet ekiplerince gerçekleştirilen huzur uygulamalarında gözaltına alınan 12 şüpheli sevk edildiği mahkemelerce tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 24-31 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde huzur uygulamaları gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen uygulama ve denetimler çerçevesinde 10 bin 749 şahıs ve 3bin 606 araç kontrol edildi. Bin 101 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı.

Yapılan aramalarda toplamda; 844 gram narkotik madde, 8 kök kenevir bitkisi, 58 adet uyuşturucu içerikli hap, 23 bin 70 TL, kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Denetimler çerçevesinde 70 şüpheliye adli işlem yapıldı. Şüphelilerden 12'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 115 şahıs hakkında da Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Çanakkale, Narkotik, Güvenlik, 3. Sayfa, Kenevir, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de bir haftalık huzur uygulamalarında 12 şüpheli tutuklandı, 10 bin 749 kişi kontrol edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Raylarda yeni rekor Türkiye’nin milli treni hız sınırlarını zorladı Raylarda yeni rekor! Türkiye'nin milli treni hız sınırlarını zorladı
Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek
Ünlü sanatçının eski eşi hamile Haberi böyle duyurdu Ünlü sanatçının eski eşi hamile! Haberi böyle duyurdu
“Para var huzur var“ dedirten görüntü İçinden bakın kim çıktı "Para var huzur var" dedirten görüntü! İçinden bakın kim çıktı
Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Yeni uygulama devreye girdi 35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni uygulama devreye girdi

15:16
Mourinho’dan “Fenerbahçe mi Galatasaray mı“ sorusuna olay yanıt
Mourinho'dan "Fenerbahçe mi Galatasaray mı?" sorusuna olay yanıt
15:04
İşte Özgür Özel’in “Hakkımı helal etmeyeceğim“ dediği 4 isim
İşte Özgür Özel'in "Hakkımı helal etmeyeceğim" dediği 4 isim
14:29
Mansur Yavaş harekete geçti Gökçek hakkında soruşturma sayısı 3’e çıkabilir
Mansur Yavaş harekete geçti! Gökçek hakkında soruşturma sayısı 3'e çıkabilir
14:27
Cansız bedenleri banyoda bulunmuştu Genç çiftin kesin ölüm nedeni belli oldu
Cansız bedenleri banyoda bulunmuştu! Genç çiftin kesin ölüm nedeni belli oldu
14:25
Yeni adli yıl başladı Törende kritik mesajlar
Yeni adli yıl başladı! Törende kritik mesajlar
13:11
Togg’da büyük değişim iddiası 3 şirketten art arda açıklama geldi
Togg'da büyük değişim iddiası! 3 şirketten art arda açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 15:39:55. #7.13#
SON DAKİKA: Çanakkale'de bir haftalık huzur uygulamalarında 12 şüpheli tutuklandı, 10 bin 749 kişi kontrol edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement