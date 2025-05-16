Çanakkale\'de Boşanma Aşamasındaki Kadın Vurularak Öldürüldü

Çanakkale'de bir kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından başından silahla vurularak öldürüldü.

ARAÇLA EŞİNİN ÖNÜNÜ KESTİ

İsmetpaşa Mahallesi İzmir Caddesi'nde meydana gelen olayda Uğur Z. 34 GGZ 686 plakalı otomobiliyle, 17 EE 166 plakalı motosikleti kullanan eşi Zeynep Z.'nin önünü kesti.

SOKAK ORTASINDA BAŞINDAN VURDU

Aralarında yaşanan tartışmanın ardından yanında getirdiği silahla boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Z.'yi başına ateş ederek vurdu. Kadın kanlar içinde yerde kalırken, Uğur Z. ise otomobille kaçtı.

KATİL KISA SÜREDE YAKALANDI

Silah seslerini duyan vatandaşlar olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Zeynep Z.'nin, hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri eşini vuran Uğur Z.'yi olayın gerçekleştiği bölgenin yakınlarında yakalayarak gözaltına aldı.

CİNAYET ZANLISI HESAP VERİYOR

Kadının cansız bedeni savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze aracıyla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayet zanlısı ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.