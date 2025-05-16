Çanakkale'de Boşanma Aşamasındaki Kadın Vurularak Öldürüldü - Son Dakika
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Çanakkale'de Boşanma Aşamasındaki Kadın Vurularak Öldürüldü

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Çanakkale'de bir kadın, iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından sokak ortasında başından vurularak öldürüldü. Olay sonrası şüpheli Uğur Z. gözaltına alındı.

16.05.2025 12:15  Güncelleme: 12:55
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Çanakkale'de bir kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından başından silahla vurularak öldürüldü.

ARAÇLA EŞİNİN ÖNÜNÜ KESTİ

İsmetpaşa Mahallesi İzmir Caddesi'nde meydana gelen olayda Uğur Z. 34 GGZ 686 plakalı otomobiliyle, 17 EE 166 plakalı motosikleti kullanan eşi Zeynep Z.'nin önünü kesti.

SOKAK ORTASINDA BAŞINDAN VURDU

Aralarında yaşanan tartışmanın ardından yanında getirdiği silahla boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Z.'yi başına ateş ederek vurdu. Kadın kanlar içinde yerde kalırken, Uğur Z. ise otomobille kaçtı.

Çanakkale'de Boşanma Aşamasındaki Kadın Sokak Ortasında Vuruldu

KATİL KISA SÜREDE YAKALANDI

Silah seslerini duyan vatandaşlar olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Zeynep Z.'nin, hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri eşini vuran Uğur Z.'yi olayın gerçekleştiği bölgenin yakınlarında yakalayarak gözaltına aldı.

Çanakkale'de Boşanma Aşamasındaki Kadın Sokak Ortasında Vuruldu

CİNAYET ZANLISI HESAP VERİYOR

Kadının cansız bedeni savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze aracıyla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayet zanlısı ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Çanakkale'de Boşanma Aşamasındaki Kadın Sokak Ortasında Vuruldu
Çanakkale\'de Boşanma Aşamasındaki Kadın Vurularak Öldürüldü
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de Boşanma Aşamasındaki Kadın Vurularak Öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • VillaUmut:
    Bakanlıklarda utanan var mıdır sizce? 44 5 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    Gene kadin cinayeti kadin cinayetlerinde dunyada ilk siralardayiz 34 3 Yanıtla
  • Yüksel Ata:
    Af çıkarın çıksın yine vursun ...! 25 1 Yanıtla
  • 4832Memo.:
    yeterin yeter artık senmi besledin büyüttün niye öldürüyorsun boşanın olur biter. 19 0 Yanıtla
  • Harun Yaşar:
    Af çıkmasın ne Affı Çıkan işini bitirip geri giriyor çıkartmayın 16 0 Yanıtla
  • Mehmet Alsa:
    6284 9 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    idam kaldırılmıs az yatarı var daha ne olacakki 7 1 Yanıtla
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