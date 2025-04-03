Çanakkale'de Bot Faciası: 5 Ölü - Son Dakika
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Çanakkale'de Bot Faciası: 5 Ölü

Çanakkale\'de Bot Faciası: 5 Ölü

Ayvacık açıklarında batan botta 5 kaçak göçmen hayatını kaybetti, 25 kişi kurtarıldı.

03.04.2025 10:31
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan bot battı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sudan çıkarılan 5 kişinin cansız bedeni, hastane morguna gönderildi.

Ayvacık ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan bot battı. İlk belirlemelere göre, 5 kaçak göçmenin cansız bedeline ulaşıldı. Ekipler tarafından 5 cansız beden ve 25 kaçak göçmen ise sağ olarak sudan çıkarıldı. Sahil güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler cenazeleri ve kaçak göçmenleri sahil güvenlik botlarıyla Küçükkuyu beldesindeki karakola getirdi. Cenazeler, hastane morguna gönderilirken, sağ kurtarılan kaçak göçmenler ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Öte yandan, Ayvacık açıklarında sahil güvenlik ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de Bot Faciası: 5 Ölü - Son Dakika

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