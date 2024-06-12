Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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Çanakkale'de çıkan orman yangını yaklaşık 8 saat sonra havadan ve karadan ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Kumköy köyü yakınlarında saat 13.27 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipler saat 13.35'te ilk müdahaleyi yaptı. Bölgeye havadan ve karadan çok sayıda ekip sevk edildi.

Orman yangınına 7 uçak, 6 helikopter, 6 ilk müdahale aracı, 32 arazöz, 12 su ikmal aracı, 7 dozer, 15 hizmet aracı, 7 treyler ve 285 personelle müdahale edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle yangın yaklaşık 8 saat sonra kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Eceabat ilçesi Kumköy'deki orman yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Bakan Yumaklı'nın açıklamasında, "Anız yangını olarak başlayıp ormana sirayet eden yangını soğutma çalışmaları devam ediyor. Bu vesileyle Anız yakılmaması konusunda tekraren hatırlatmada bulunmak istiyorum. Alevlere göğüs geren @OGMgovtr teşkilatımız başta olmak üzere, destek veren tüm kurumlarımızın çalışanlarına teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verildi.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - ÇANAKKALE