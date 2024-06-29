Çanakkale'de çıkan yangın çimento fabrikasına sıçradı

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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, bir çimento fabrikasının liman tesislerine ulaştı.

Ezine ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangında alevler, Akçansa Çimento Fabrikası'nın liman tesislerine kadar ulaştı. Fabrikanın liman tesisleri girişindeki bir bölümü alevler içerisinde kalırken, yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. - ÇANAKKALE