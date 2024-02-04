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Çanakkale'de elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Çanakkale'de elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Çanakkale\'de elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, avcılar kulübü önünde meydana gelen kazada, elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

04.02.2024 00:23
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Çanakkale'nin Çan ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Çan ilçesi avcılar kulübü önünde direksiyon hakimiyetini kaybeden 17 ZN 793 plakalı araç sürücüsü Rahman Demirtaş, orta refüjde bulunan elektrik direklerinden birisini yıkıp geçtikten sonra ikinci elektrik direğine çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı sürücü Rahman Demirtaş Çan Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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