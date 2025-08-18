Çanakkale\'de Eşini Öldüren Biga Sanığına Ağırlaştırılmış Ceza

Çanakkale'nin Biga ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürüp hafriyat alanına gömen tutuklu sanık Fırat Yıldızhan (30) ile olay sırasında yanında bulunan ve cesedi gömmesine yardımcı olan kardeşi Yağız Yıldızhan'ın (20) için verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Kararda, Fırat Yıldızhan'ın beyanı dışında herhangi bir aldatma deliline ulaşılamadığı, bu nedenle haksız tahrikten söz edilemeyeceği belirtildi. Yağız Yıldızhan'ın ise suçu önleme imkanı olmasına rağmen, 'Kasten kadına karşı öldürme' suçuna ortak olduğu ve suçu gizlemeye çalıştığı vurgulandı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde geçen yıl 16 Şubat'ta meydana gelen olayda iddiaya göre, Fırat Yıldızhan (32) boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem'in Lapseki'deki evinin önüne gelerek konuşmak istedi. Fırat Yıldızhan, Saliha Gizem'i evinin önünden otomobille alarak Lapseki'den Biga istikametine doğru yola çıktı. Bu sırada ikili tartışmaya başladı. Tartışma sonucunda Fırat Yıldızhan, Saliha Gizem'i iple boğarak öldürüp, cesedini Biga'nın Çavuşköy Mahallesi mevkiinde bir hafriyat alanına gömdü.

Saliha Gizem'den haber alamayan ailesi ise durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Yapılan detaylı çalışma sonucunda Saliha Gizem'in Lapseki'den bir araca binip, Fırat Yıldızhan ile birlikte ilçeden ayrıldığı belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri tarafından Fırat Yıldızhan ile ona yardım ettiği ileri sürülen kardeşi Yağız Yıldızhan gözaltına alındı. Cinayeti itiraf eden Fırat Yıldızhan, boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem'in cansız bedenini gömdüğü bölgeye gösterdi. Polis ekipleri sabah saat 07.00 sıralarında Çavuşköy Mahallesi'ndeki hafriyat alanında Saliha Gizem'in cansız bedenini buldu.

Gözaltına alınan Fırat Yıldızhan ve kardeşi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Fırat Yıldızhan ve kardeşi Yağız Yıldızhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturmayı tamamlayıp, iddianame hazırladı. İfadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, tutuklu sanıklar Fırat Yıldızhan'ın 'tasarlayarak eşe karşı öldürme', kardeşi Yağız Yıldızhan'ın ise 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Mahkeme ardından davayla ilgili gerekçeli karar açıklandı. Kararda, Saliha Gizem Yıldızhan'ın sanık Fırat Yıldızhan ile Fırat Yıldızhan'ın ifadesine göre Saliha Gizem'in 'Seni aldattım' dediği buna karşı ise sanık Yağız Yıldızhan'ın polisteki ilk ifadesinde böyle bir cümle duymadığını ifade ettiği görüldü. Sanık Fırat Yıldızhan'ın bu sözler üzerine daha da sinirlendiği ve soruşturma aşamasında müdafi huzurunda alınan ifadesinde cebinden çıkardığını beyan ettiği ancak mahkemede alınan savunmasında aracın kapı cebinden çıkarttığı ip ile maktulü boğduğunu söylediği belirtildi. Fırat Yıldızhan, kardeşi Yağız Yıldızhan'ın engel olmaya çalıştığını eliyle ona vurduğunu bir yandan da sağ eliyle maktulü boğduğunu, ölmesinin çok kısa sürdüğünü beyan etmişse de soruşturma aşamasında 15 dakika sürdüğünü, maktulü arka koltuğa aldığında hala hırıltılar geldiğini ancak ölmesini istediği için hastaneye götürmediğini beyan ettiği kararda yazıldı. İlk ifadesi ve mahkemedeki ifadelerinde çelişkiler olduğu kararda belirtildi. Aldatmaya ilişkin sanığın beyanından başkaca bir delile ulaşılamadığı, bu yönüyle sanığın eylemini hakkında haksız tahrik altında gerçekleştirdiğinden bahsedilemeyeceği kararda yer aldı. Bu bilgiler ışığında sanık Fırat Yıldızhan'ın suçu işlediği yönünde ikrarı, diğer sanık ve tanık anlatımları, kamera görüntüleri göz önünde bulundurulduğunda sanık Fırat'ın yakın akrabayı kasten öldürmek ve kadına karşı öldürme suçlarını işlediği mahkeme tarafından hiçbir şüpheye yer bırakmaksızın sabit görüldüğü kararda yer aldı.

Gerekçeli kararda Yağız Yıldızhan'ın savunmasında öldürme eylemine katılmadığını beyan etmişse de sanığın olayın hemen akabinde müdafi huzurunda alınan ifadesi ile mahkemede alınan savunması arasında çelişkiler içerdiği yer aldı. Sanık Yağız Yıldızhan ile ilgili açıklanan gerekçeli kararda ise, sanığın olayın hemen akabinde müdafi huzurunda alınan ifadesi ile mahkememizde alınan savunması arasında çelişkiler içerdiği yer aldı. Sanık Yağız Yıldızhan'ın gömmek için yalnızca bir kez toprak attığını, kolluktaki ifadesinde ise müdahale etmediğini söylemesi, Fırat'ın tek başına eylemi gerçekleştirmesinin fiziken imkansız olduğu kararda belirtildi. Kararda sanıkların babaları olan tanık H.Y.'nin talimat mahkemesince alınan beyanında 'Fırat, Yağız, ben ve eşimi yatak odasına çekerek 'Saliha'yı biz öldürdük' dedikleri, sanığın müdahale etmediği ancak suçun işlenişi üzerinde ortak hakimiyet kurduğu hallerde artık müşterek fail olarak sorumlu tutulacağı belirtildi. Sanık Yağız'ın ilk ifadesinin olayın sıcaklığıyla alınmış olduğundan mahkeme üstünlük tanındığı kararda yazıldı. Ayrıca sanık Yağız'ın suçu önleme imkan ve iktidarına sahip olduğu, buna rağmen eylemin gerçekleştiği ve sonrasında suçu gizlemek amacıyla aracın arka koltuğa taşımak suretiyle Saliha Gizem Yıldızhan'ı çukura bıraktıkları, kürek bulduktan sonra tekrar gelip üzerine toprak attığı yazıldı. Tüm bu eylemleri birlikte gerçekleştirdikleri ve tanık anlatımları da göz önünde bulundurulduğunda, sanık Yağız Yıldızhan'ın eyleminin suçun işlenmesi esnasında ve sonrasında icrasını kolaylaştırma ve yardım eden sıfatını aşarak, birlikte suç işleme iradesiyle hareket ettikleri ve eylem üzerinde ortak hakimiyet kurdukları yönünde mahkemenin kesin kanaat oluşturduğundan 'kasten kadına karşı öldürme' eyleminin müşterek faili olarak cezalandırılmasına karar verildiği belirtildi. - ÇANAKKALE