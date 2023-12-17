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Çanakkale'de ev yangınında ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Çanakkale'de ev yangınında ev kullanılamaz hale geldi

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir evde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangını söndürmek için Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 arazöz de olay yerine sevk edildi. Ev yangını sonucunda ev kullanılamaz hale geldi.

17.12.2023 - 15:38,
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Bayramiç'te çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangını söndürmek için Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 arazöz de müdahale etti. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

Bayramiç ilçesinde dün gece saat 01.30 sıralarında Ramiz Çaygöz'e ait evde nedeni henüz belli olmayan bir şekilde yangın çıktı. Evden alevler ve dumanlar yükseldiğini vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin büyümesi ve evi sarması sebebiyle yangına Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 arazöz de müdahale etti.

Yangın sırasında evin içinde bulunan Ayşe Çaygöz'ü (74), olay yerine gelen oğlu Orhan Çaygöz sırtına taşıyarak evden çıkardı. Dumandan etkilenen Ayşe Çaygöz'e sağlık ekipleri müdahale etti. Çaygöz'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan yangın çıkan evin yanından bulunan bir ofis de zarar gördü. İtfaiye ve arazözlerin müdahalesinin arından yangın kontrol altına alındı.

Sabah saatlerinde ise 5 itfaiye ekipleri yanan evde soğutma çalışması gerçekleştirdi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Çanakkale\'de ev yangınında ev kullanılamaz hale geldi
Kaynak: İHA
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Çanakkale, Bayramiç, İtfaiye, Son Dakika

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