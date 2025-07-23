Çanakkale\'de evinde ölü bulunan Özbek kadın son yolculuğuna uğurlandı

Çanakkale'de evinde streç filme sarılı şekilde ölü bulunan Özbekistan uyruklu Dinara Alya Urkasimovan (63) son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazının ardından Urkasimova'nın tabutunu kadınlar taşıdı.

Çanakkale'de yaşayan Özbekistan uyruklu Dinara Alya Urkasimovan'dan (63) haber alamayan yakınlarının polisi araması üzerine Esenler Mahallesi Kocatepe Sokak'taki Neydim Sitesi'ne giden polisler kapıyı çaldı. Kapıyı Dinara Alya Urkasimova'nın sevgilisi Metin K. (47) açtı. Polis ekiplerinin Alya Urkasimova'yı sorması üzerine Metin K. kapısını kilitlediği masaj odasını gösterdi. Kapısı açılan odada önceki gün streç filme sarılı şekilde kadının cesediyle karşılaşan polis ekipleri, Metin K.'yi gözaltına aldı. Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Dinara Alya Urkasimova'nın cenazesi, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis tarafından gözaltına alınan Metin K.'nin ilk ifadesinde, "2 gün önce 02.00 sıralarında alkol tükettik. Sonrasında masaj yaptığı sırada bir anda fenalaştı. Nefessiz kaldı. Kalp masajı yaptım, geri döndüremedim. Öldüğü için korktum. Kimseye haber veremedim. 2 gün cesetle aynı evde kaldım. Ben öldürmedim" dedi. Öte yandan, evinde cansız bedeni bulunan Alya Urkasimova'nın 20 Temmuz Pazar günü WhatsApp durum güncellemesine "Evlilik hazırlığı içindeyim bir süreliğine Çanakkale dışında olacağım, sosyal medyaya bakmayacağım" yazdığı ortaya çıktı.

Metin K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dinara Alya Urkasimova için Şehitler Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Tören öncesinde, Urkasimova'nın yakınları taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Urkasimova'nın tabutunu kadınlar taşıdı. Urkasimova'nın cansız bedeni gözyaşları arasında Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi. - ÇANAKKALE