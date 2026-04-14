Çanakkale\'de Feci Kaza: Otomobil Motosikletle Çarpıştı

14.04.2026 09:44
Çanakkale'de otomobilin motosiklete çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı. Kaza anı kamerada.

Feci kaza 10 Nisan tarihinde saat 21.45 sıralarında Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde meydana geldi. Umurbey beldesine seyir halinde olan Ü.Y. idaresindeki 17 YD plakalı otomobil karşı yönden gelen B. A. idaresindeki 34 NNH plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Çanakkale'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iddiaya göre kazaya karışan 17 YD plakalı otomobilin sollama yaptığı sırada kaşrı yönden gelen motosiklet ile çarpıştığı görülürken, kaza anında çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsünün metrelerce havaya savrularak yaralandığı anlar kameraya yansıdı. Motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Alarmları kurun Yarın ortalık yanacak Alarmları kurun! Yarın ortalık yanacak
Nejat İşler’den çarpıcı sözler: Bir dekorda yaşıyoruz Nejat İşler’den çarpıcı sözler: Bir dekorda yaşıyoruz
Ünlü şarkıcıyı rehabilitasyon merkezine yatırdılar ’Dibe vurdu’ Ünlü şarkıcıyı rehabilitasyon merkezine yatırdılar! 'Dibe vurdu!'
Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
Aylar sonra ilk kez Kadir İnanır ayakta görüntülendi Aylar sonra ilk kez! Kadir İnanır ayakta görüntülendi
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor Sadece 2 gün kaldı Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı

10:50
Mansur Yavaş’a soruşturma izni sonrası Özgür Özel’den ilk açıklama
Mansur Yavaş'a soruşturma izni sonrası Özgür Özel'den ilk açıklama
10:16
Şanlıufra’da liseye silahlı baskın Çok sayıda yaralı var
Şanlıufra'da liseye silahlı baskın! Çok sayıda yaralı var
10:14
ABD ve İran heyetleri, yeniden masaya oturuyor
ABD ve İran heyetleri, yeniden masaya oturuyor
09:31
Kim, ABD-İran geriliminde arabuluculuğa hazır: Trump ile her an görüşebilirim
Kim, ABD-İran geriliminde arabuluculuğa hazır: Trump ile her an görüşebilirim
09:18
ABD ablukasını tanımadı Çin gemisi Hürmüz Boğazı’ndan geçti
ABD ablukasını tanımadı! Çin gemisi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
08:24
Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
