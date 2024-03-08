Çanakkale'de FETÖ operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
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Çanakkale'de FETÖ operasyonu: 1 gözaltı

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Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ/PDY Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan aranma kaydı bulunan R.T. isimli şahıs, Biga ilçesinde saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı. R.T.'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

08.03.2024 15:55
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Çanakkale'de FETÖ operasyonu: 1 gözaltı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de gerçekleştirilen operasyonda FETÖ/PDY Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan iki ayrı dosyada toplam 8 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan şahıs evde gardırobun içinde saklandığı yerde yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından müşterek yapılan operasyon sonucunda FETÖ/PDY Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan iki ayrı dosyada toplam 8 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan R.T. isimli şahıs adli makamlarca alınan arama kararı doğrultusunda Biga ilçesinde yakalanarak, gözaltına alındı. Gözaltına alınan R.T.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de FETÖ operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

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