Çanakkale'de açık cezaevinden firar eden hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Ç. (27) Gelibolu'da polis tarafından yakalandı.
Gelibolu ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede aranan ve firar durumda olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda Çanakkale açık cezaevinden dün firar eden hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Ç. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli N.Ç. emniyetteki işlemlerinin adından sevk edildiği adliyede savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇANAKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Çanakkale'de Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 5 şüpheli şahıs yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği, İkicesmelik Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaşarak, fiziki takip sonucunda 5 şüpheli şahsı yakaladı. Operasyon sonucunda uyuşturucu madde ve aranan şahıslara ait eşyalar ele geçirildi.
Bingöl Genç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada, araziye gömülü şekilde 53 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirildi. Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, Genç ilçesi Sağgöze kırsalında araziye gizlenmiş olan esrar maddesi bulunduğu belirtildi.
Antalya'nın Serik ilçesinde bir turist, ayağının kayıp düşmesi sonucu yapay şelalenin tepesinde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda turist kurtarıldı ve hastaneye sevk edildi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bayram için parfüm dükkanına asılan balonlar, ellerinde döner bıçakları bulunan 2 kişi tarafından parçalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, çocukları döner bıçağıyla gören iş yeri sahibi dehşete düştü. İş yeri sahibi olayla ilgili şikayette bulundu.
Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesi dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Yakalanan bir dilenci, uzun süredir dilendiğini ancak ilk defa yakalandığını söyleyerek, zabıta ekiplerinin hızlı koşmasını dikkat çekici buldu.
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